Возвращение к истокам: инвестиционный пузырь «зеленой» энергетики лопнул

Пару лет назад инвестиции в окружающую среду, социальную сферу и управление были в моде. Стремление продемонстрировать свою экологически и социально ответственную репутацию было настолько сильным, что инвестиционные фонды всего, что связано с «зелеными» технологиями (ESG) и энергетикой столкнулись с массовым притоком новых активов.
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