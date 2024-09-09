Украина уходит под землю и погрузится во тьму. Хуже всего ситуация со светом этой зимой будет в Одессе, Харькове и Киеве, где может вообще по 16 часов не быть света, заявил директор Центра исследований энергетики А.
Украина уходит под землю и погрузится во тьму (ВИДЕО)
Комментарии
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ВТ
Валерий Тимофеев
Хохлы этой зимой должны греться у костров, ни вата электричества со стороны!! Пусть привыкают к подземной жизни, при свечах😂🤪😂!!
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12 час.
E
Ed
Уже который год об этом толкуют и ничего, без простуд и костров. Треп все это.
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10 час.
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