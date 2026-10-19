Русские фигуристы примут участие в турнире Albena Denkova Cup в Софии с 3 по 8 ноября. В одиночных и парных категориях выступят ведущие спортсмены, такие как Алина Горбачева и Андрей Мозалев.
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