На российских смартфонах на “Авроре” запустили “Червяка Джима” и третьих “Г...

На российских смартфонах на “Авроре” запустили “Червяка Джима” и третьих “Героев”На недавно прошедшем мероприятии разработчиков мобильных приложений для российской операционной системы коммерческий директор компании Fplus Сергей Трюхан сообщил, что до конца текущего года будут выделены средства на портирование игр на российскую ОС “Аврору”.
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