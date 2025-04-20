Рано утром рядом с отелем Hilton в центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает издание Bild. «Около 4:45 утра в Берлине у отеля Hilton на углу улиц Моренштрассе и Шарлоттенштрассе произошла стрельба.
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