Отдел ЗАГС администрации Новоаннинского муниципального района подвел итоги первого полугодия. 🐣 За 6 месяцев в нашем районе родилось 83 малыша.
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Отдел ЗАГС администрации Новоаннинского муниципального района подвел итоги первого полугодия. 🐣 За 6 месяцев в нашем районе родилось 83 малыша.