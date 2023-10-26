Депутат Швыткин заявил, что наземная операция ЦАХАЛ не станет «легкой прогулкой»

Если армия Израиля примет решение о проведении наземной операции на территории сектора Газа, то она не станет для ЦАХАЛ «легкой прогулкой» - во многом из-за особенностей застройки региона и обилия подземных коммуникаций, которые оборудовал ХАМАС.
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