Министр энергетики Казахстана объяснил блэкаут 14 августа отключением ГЭС

14 августа на юге Казахстана произошло массовое отключение электроэнергии. Министр энергетики Ерлан Аккенженов связал это с отключением двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии, мощностью 625 МВт.
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