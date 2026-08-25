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Царьград

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Министр энергетики Казахстана объяснил блэкаут 14 августа отключением ГЭС

Министр энергетики Казахстана объяснил блэкаут 14 августа отключением ГЭС

14 августа на юге Казахстана произошло массовое отключение электроэнергии. Министр энергетики Ерлан Аккенженов связал это с отключением двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии, мощностью 625 МВт.

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