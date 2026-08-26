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Блокада Ормуза почти полностью остановила экспорт СПГ Катаром

Блокада Ормуза почти полностью остановила экспорт СПГ Катаром Хотя горячая фаза конфликта на Ближнем Востоке поставлена на паузу, Иран и США никак .

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