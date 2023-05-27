Федеральное агентство новостей №1

7 149 подписчиков

«Все еще помню алфавит»: Захар Прилепин рассказал о восстановлении после покушения

«Все еще помню алфавит»: Захар Прилепин рассказал о восстановлении после покушения

Переживший покушение писатель Захар Прилепин рассказал, как идет процесс восстановления. Он признался, что врачи зафиксировали мозговую травму.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх