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МИД КНР выразил решительный протест в связи с попытками США ввести санкции в отношении поставок российской нефти в Китай

МИД КНР выразил решительный протест в связи с попытками США ввести санкции в отношении поставок российской нефти в Китай

Министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест в связи с попытками Соединенных Штатов ввести ограничительные меры в отношении поставок российской нефти на китайскую территорию.

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