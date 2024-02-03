КНДР испытала мощность боевой части крылатой ракеты

Global Look Press/Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com КНДР провела испытание боевой части крылатой ракеты, чтобы проверить ее мощность, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление Главного управления ракетостроения страны.
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