День плохих новостей

Сегодня день очень плохих новостей, а именно:1. В Москву чёрт принёс двух пархатых пиндосов - Витька да зятька.
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