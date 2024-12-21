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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яруллин о том, не мешает ли ему пост во время сезона: «В 7-8 утра позавтракал, на раскатке чуть покатался – это не тяжело. Как стемнело – можно поесть и попить»

Защитник «Ак Барса» ответил, не мешает ли ему во время сезона пост в священный месяц Рамазан. «Никак не мешает.

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