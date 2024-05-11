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Небольшие изменения в погоде на Кубани: дожди, туман и заморозки

Небольшие изменения в погоде на Кубани: дожди, туман и заморозки

Температура воздуха ночью будет от  +3 до +8°С, в некоторых районах заморозки до -3°С. Днем на побережье Азовского моря температура достигнет до +23, на Черноморском побережье ожидается до +24 градусов, а  в горах до +8°С.

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