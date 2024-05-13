Любитель природы заменил аквариум в доме на прозрачный улей и теперь наблюдает как пчелы делают мед

Житель американской глубинки решил поставить в доме вместо аквариума настоящий улей. Он населил его пчелами, обеспечил насекомых доступом к пище и воде — не учел только того, что теперь в его квартире постоянно живут около 100 тысяч пчел.
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