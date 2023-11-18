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Всемирный день ребёнка в Орле отметят консультациями специалистов по защите прав несовершеннолетних

Всемирный день ребёнка в Орле отметят консультациями специалистов по защите прав несовершеннолетних

20 ноября ежегодно отмечается  Всемирный день ребёнка. Именно в этот день в 1989 году была принята  «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что детям для всестороннего развития нужны особая забота, любовь и взаимопонимание.

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