Всемирный день ребёнка в Орле отметят консультациями специалистов по защите прав несовершеннолетних

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребёнка. Именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что детям для всестороннего развития нужны особая забота, любовь и взаимопонимание.
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