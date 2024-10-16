Каждый пятый предприниматель регулярно сталкивается с задержками оплаты

Опрошенные предприниматели заявляют, что зачастую им тяжело получить деньги за оказанные услуги. Из них 24% попадают в такую ситуацию постоянно, 56% - периодически, 9% - часто, и лишь 11% - единожды сталкивались с просрочками платежей за оказанные услуги.