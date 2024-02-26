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Всех объявят пророссийскими: Тейлор Грин рассказала о том, что произойдет во время избирательной кампании в США

Всех объявят пророссийскими: Тейлор Грин рассказала о том, что произойдет во время избирательной кампании в США

Ситуация для Демократической партии сложилась критическая. Кандидат от этой политической силы Джо Байден, по всем опросам, параметрам и, конечно, физиологическому состоянию проигрывает оппоненту в лице Дональда Трампа.

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