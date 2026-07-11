На Нью-Йорк Таймс подали в суд после статьи о самолете президента Трампа

После публикации статьи в The New York Times о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One, переданного американскому президенту Катаром, нескольким журналистам издания были направлены повестки в суд администрацией президента США Дональда Трампа, 11 июля сообщает газета NYT.
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