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На Нью-Йорк Таймс подали в суд после статьи о самолете президента Трампа

На Нью-Йорк Таймс подали в суд после статьи о самолете президента Трампа

После публикации статьи в The New York Times о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One, переданного американскому президенту Катаром, нескольким журналистам издания были направлены повестки в суд администрацией президента США Дональда Трампа, 11 июля сообщает газета NYT.

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