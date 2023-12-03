Женщина погибла при столкновении с легковушкой в Барнауле

скриншот видео В Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погибла женщина, сообщила инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Анастасия Котельчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии