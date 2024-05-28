Андрей Медведев обратил внимание на интересную статью журналиста Islamnews Айдара Баирова, где он аргументированно отвечает московскому муфтию Аляутдинову, что никабы являются национальной одеждой бедуинских племен Аравии, а не мусульманской одеждой.
Как никаб связан с Россией? Никак!
Комментарии
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Николай _
Запретить и разогнать , ни каких никабов!
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15 час.
Лайсан сахибзадина
Никаких никабов, пусть в Азии носят , а в России не нужно!
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15 час.
Александр Рус
однажды просто охренели...встали в пробку из-за среднеазиатского ишака,который на МКАДе решил помолиться....надо было раздавить пидараса ишачьего
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14 час.
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