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Ёмкость батареи 295 кВт•ч и до 6 МВт мощности. Представлен мегаваттный мобильный аккумулятор от соучредителя Tesla

Ёмкость батареи 295 кВт•ч и до 6 МВт мощности. Представлен мегаваттный мобильный аккумулятор от соучредителя Tesla

Компания Dimaag-AI, основанная соучредителем Tesla, представила инновационное решение для зарядки тяжёлой электрической техники — беспилотное мобильное зарядное устройство Megawatt Mobile Charger.

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