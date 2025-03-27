Не гневи Бога 27 марта в честь иконы Богородицы Феодоровская, в Венедиктов день: что можно и нельзя, иные праздники, молитва

Икона Богородицы Феодоровская, Икона прп.Венедикта Нурсийского/azbuka.ru, Животные/pixabay.com На Руси считалось, что Венедиктов день благоприятен для отказа от дурных привычек, принято было ухаживать за животными, даже – попросить их об исполнении желания.
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