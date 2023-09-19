Страна и люди

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Россия разобралась с 5 колонной в Москве – на этот раз досталось ЦРУ. Подробности очередного скандала

Россия разобралась с 5 колонной в Москве – на этот раз досталось ЦРУ. Подробности очередного скандала

С удовлетворением узнал, что из Москвы в статусе "persona non grata" высылают двух американских дипломатов – первого секретаря Дж.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Согласен с автором! Бриты практически воюют с нашей страной, а мы....миндальничаем с ними! Врезать по Британии так, чтобы под водой оказалась...и больше никто бы не вякал против России! Да и подыхать за бритов никто не захочет! Это ведь уже не получать прибыли на ЧУЖОЙ крови!!!
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14 час.
Владимир Алтайцев
А  где  разборки с 5-йколонной-то? В упор не вижу. сотрудники посольства  США  к этой колонне никак отнести нельзя. Шонов просто предатель. Где  посадки  Собчак, Нарусовой, Бени Лохмашкина, Ройзмана, Явлинского? Их нет, посадок. Так чего вопить  попусту?
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9 час.

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