Россия разобралась с 5 колонной в Москве – на этот раз досталось ЦРУ. Подробности очередного скандала

Владимир Елкин

Согласен с автором! Бриты практически воюют с нашей страной, а мы....миндальничаем с ними! Врезать по Британии так, чтобы под водой оказалась...и больше никто бы не вякал против России! Да и подыхать за бритов никто не захочет! Это ведь уже не получать прибыли на ЧУЖОЙ крови!!!