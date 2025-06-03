В МОК поддержали решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске мужской и женской сборных России к участию в Олимпийских играх 2026 года, даже в нейтральном статусе, соответствует действующим рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).
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