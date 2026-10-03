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Регионы России

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Штайнмайер констатировал разочарование граждан в 36-летие объединения Германии

Штайнмайер констатировал разочарование граждан в 36-летие объединения Германии

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 3 октября, в День германского единства, что многие жители страны испытывают разочарование и выражают недоверие к политическому устройству государства спустя 36 лет после объединения ФРГ и ГДР.

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