Штайнмайер констатировал разочарование граждан в 36-летие объединения Германии

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 3 октября, в День германского единства, что многие жители страны испытывают разочарование и выражают недоверие к политическому устройству государства спустя 36 лет после объединения ФРГ и ГДР.
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