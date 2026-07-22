Лукашенко поручил отправлять на границу с Украиной плохо работающих граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправлять на охрану границы с Украиной граждан страны, которые плохо выполняют свои обязанности или нарушают трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, … .
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