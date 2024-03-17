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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Большунов: «На первых кругах сильно накушался, ребята со спуска отъезжали. Не знаю, в чем была проблема, но в начале подофигел»

— Сегодня достаточно сложная погода и гонка, особенно на классической части. Со старта будто совсем лыжи не поехали.

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