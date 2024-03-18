Во Франции рассказали, как Макрон против воли помог Путину

Заявления президента Эммануэля Макрона по теме отправки войск на Украину контрпродуктивны и играют на руку России, заявил в эфире телеканала Europe 1 лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар.
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