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Царьград

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Пожар в храме Новосибирска: огонь охватил 140 кв. метров за 21 минуту

Пожар в храме Новосибирска: огонь охватил 140 кв. метров за 21 минуту

Пожар утром 7 октября уничтожил 140 квадратных метров деревянного храма на улице Магистральной в Пашино, после чего начался сбор средств на его восстановление.

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