Мировое обозрение

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Зампостпреда США при ООН: Вашингтон не откажется от санкций в отношении Минска

Зампостпреда США при ООН: Вашингтон не откажется от санкций в отношении Минска

США считают, что белорусские власти продолжают нарушать права человека в стране, поэтому Вашингтон не намерен смягчать санкционные меры, заявил заместитель американского постпреда при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности по формуле «Арриа».

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