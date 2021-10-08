Зампостпреда США при ООН: Вашингтон не откажется от санкций в отношении Минска

США считают, что белорусские власти продолжают нарушать права человека в стране, поэтому Вашингтон не намерен смягчать санкционные меры, заявил заместитель американского постпреда при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности по формуле «Арриа».