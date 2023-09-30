Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали про новые древа талантов Компания-разработ...

Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали про новые древа талантовКомпания-разработчик Fatshark опубликовала новую подробную информацию о деревьях талантов, которые появятся в кооперативном шутере Warhammer 40,000: Darktide.
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