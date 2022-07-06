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В Госдепе ждут от России повода для встречи главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена

В Госдепе ждут от России повода для встречи главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена

Власти США считают, что время для встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях саммита глав МИД G20 неподходящее.

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