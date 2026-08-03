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FiNE NEWS

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УЕФА критикует президента ФИФА Джанни Инфантино за невыполнение обещаний по прозрачности

В 2024 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино и руководство организации за невыполнение обещаний, данных в 2016 году, касающихся прозрачности работы федерации.

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