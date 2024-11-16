Полпред Жога примерил костюм боярина, выйдя со спектакля Машкова. Фото

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога во время визита в Тобольск сходил на спектакль «Матросская тишина» в местный драмтеатр, куда приехала труппа Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.
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