Петер Мадьяр приветствовал новый украинский закон о правах национальных меньшинств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противник размышл...
- Болезненная ответ...
- ТР Си Цзиньпин призв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым