Замглавы МИД РФ Вершинин: визит Зеленского в США и Канаду получился блеклым

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и Канаду получился блеклым. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.
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