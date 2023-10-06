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Замглавы МИД РФ Вершинин: визит Зеленского в США и Канаду получился блеклым

Замглавы МИД РФ Вершинин: визит Зеленского в США и Канаду получился блеклым

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и Канаду получился блеклым. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

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