Новогодний подарок покупателям «Москвича»: «Москвич 6» резко подешевел

Новые автомобили в России активно дешевели под конец 2023 года, и сейчас тенденция продолжилась: за счет «прямой выгоды», которая действует с 1 по 31 января 2024 года, «Москвич 6» резко подешевел в двух комплектациях из четырех.
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