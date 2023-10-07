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FiNE NEWS

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Завершены съемки второго сезона сериала "Дама с собачкой"

Завершены съемки второго сезона сериала "Дама с собачкой"

В столице России завершились съемки продолжения детективного сериала “Дама с собачкой“, в котором главную роль исполнила популярная российская актриса Елена Яковлева.

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