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Сергей Шавло: «Промес – лидер и превосходит всех в РПЛ по мастерству, хочу его возвращения в «Спартак». У нас много экспертов, для которых и Тедеско с Якином плохие тренеры»

Сергей Шавло: «Промес – лидер и превосходит всех в РПЛ по мастерству, хочу его возвращения в «Спартак». У нас много экспертов, для которых и Тедеско с Якином плохие тренеры»

Ранее сообщалось, что 32-летний нидерландец скоро вернется в Россию из ОАЭ. Вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств.

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