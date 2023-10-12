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Сибиряк заплатил полмиллиона рублей за трех убитых косуль

Сибиряк заплатил полмиллиона рублей за трех убитых косуль

Спустя три года взыскали судебные приставы с охотника 520 тысяч за ущерб. Судебные приставы взыскали с жителя города Чулым Новосибирской области 520 тысяч рублей за незаконное убийство трех особей сибирской косули.

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