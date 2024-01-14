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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев о том, кто из нынешнего «Спартака» играл бы в команде 90-х: «Только Промес. И то вряд ли»

Аленичев о том, кто из нынешнего «Спартака» играл бы в команде 90-х: «Только Промес. И то вряд ли»

– Кто из футболистов нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в команде, в которой выступали вы? – Думаю, Промес, и то вряд ли.

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