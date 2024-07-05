Минимум 465 мирных жителей погибли за полгода от атак ВСУ в России

Минимум 465 мирных жителей погибли на территории России из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые шесть месяцев 2024 года, заявил 6 июля посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.