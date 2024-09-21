Мэр Котова уходит в отставку: в Челябинске снова поменяется власть

Губернатор определился с представителем области в СФ.В субботу, 21 сентября, в правительстве Челябинской области рассказали о планах губернатора Алексея Текслера по назначению в Совет Федерации представителя от региона.
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