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Путин о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: с этими странами у России нет проблем

Путин о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: с этими странами у России нет проблем

Степан Яцко / Путин Федеральное агентство новостей Сегодня в Москве прошла встреча лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности, на которой Владимир Путин сделал заявление по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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