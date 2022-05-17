Путин о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: с этими странами у России нет проблем

Степан Яцко / Путин Федеральное агентство новостей Сегодня в Москве прошла встреча лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности, на которой Владимир Путин сделал заявление по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.