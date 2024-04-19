7 предметов из магазинов прошлых времен, которые не поймут наши дети

Каждая эпоха имеет свои отличительные характеристики, которые отображались практически во всем. В продаже были товары, которые в определенный промежуток времени считались практически продукцией первой необходимости, а сегодня они не только утратили актуальность, но и перестали быть понятными для молодого поколения.