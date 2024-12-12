Турэксперт Шаров: экотуризм стал популярен среди россиян

Программы экологического туризма становятся популярными среди россиян. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Центра стратегических исследований и международных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Шаров.
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