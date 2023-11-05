Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может отменить визит в Израиль, который планировался его офисом на следующей неделе, сообщила в воскресенье, 5 ноября, газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.
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