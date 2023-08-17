Будет вкусно

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Тот самый вкус: рецепт ягодного киселя из детства

Тот самый вкус: рецепт ягодного киселя из детства

Именно такой варили наши бабушки. Уверены, в детстве вы тоже очень часто пили кисель, который заботливо варила ваша мама или бабушка.

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